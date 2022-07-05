Собянин: санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике.
Собянин: санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Сегодня можно уже быть уверенным, что та санкционная война, которая по всем фронтам была развязана против нас, она не привела к резкому падению экономики, напряжению в социально-экономической сфере», — заявил он.

Вместе с этим Собянин отметил, что экономика регионов, макроэкономические показатели говорят о том, что Россия выстояла.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал ситуацию с санкциями.

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