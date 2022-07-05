Собянин: санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
«Сегодня можно уже быть уверенным, что та санкционная война, которая по всем фронтам была развязана против нас, она не привела к резкому падению экономики, напряжению в социально-экономической сфере», — заявил он.
Вместе с этим Собянин отметил, что экономика регионов, макроэкономические показатели говорят о том, что Россия выстояла.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал ситуацию с санкциями.