Аналитик прокомментировал ситуацию с санкциями

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Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал ситуацию с санкциями.
Аналитик прокомментировал ситуацию с санкциями
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В беседе с изданием Pravda.Ru он выразил мнение, что если раньше мир был моноцентричным, то в последнее время ситуация меняется.

«Подрастает Китай, возрастает второй центр силы — Россия, ШОС. Запад сдаётся перед делением мира. Центр развития и доминирования перемещается на Восток», — сказал он.

По его словам, отсюда и возникают санкции со стороны США.

Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти.

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