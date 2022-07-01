Аналитик прокомментировал ситуацию с санкциями

Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал ситуацию с санкциями.

В беседе с изданием Pravda.Ru он выразил мнение, что если раньше мир был моноцентричным, то в последнее время ситуация меняется.

«Подрастает Китай, возрастает второй центр силы — Россия, ШОС. Запад сдаётся перед делением мира. Центр развития и доминирования перемещается на Восток», — сказал он.

По его словам, отсюда и возникают санкции со стороны США.

Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти.