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Konserwatyzm: Польша рискует потерять земли в случае альянса с Украиной и выхода из ЕС

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Польский политолог Конрад Ренкас в статье для Konserwatyzm выразил мнение, что вступление Польши в союз с Украиной и одновременный выход из Евросоюза под покровительством Британии даст Германии возможность поднять вопрос о присвоении бывших немецкими земель.
Konserwatyzm: Польша рискует потерять земли в случае альянса с Украиной и выхода из ЕС
  • AP
  • © Michal Dyjuk

«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши всё, что мы завоевали в 1945 году, или больше», — считает журналист, слова которого приводит РИА Новости.

Экономически Польша уже входит в сферу влияния Германии, подчеркнул Ренкас. Однако, пока Варшава состоит в Евросоюзе, Берлин не может предпринять мер.

При этом слияние с «англосаксонской колонией» — Украиной может развязать немцам руки, считает политолог.

Оставшиеся регионы Польши «подвергнутся со временем украинизации», утверждает он.

По словам автора, «очередной раздел республики» уже находится «в процессе реализации».

Обозреватель Politico Муджтаба Рахман ранее написал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят странам Балтии, Скандинавии и Польше по вопросу урегулирования на Украине.

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