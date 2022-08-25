Politico: Франция и ФРГ противостоят странам Балтии и Польше по вопросу Украины
«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германией, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией, с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — говорится в статье.
По словам обозревателя, пока поддержка Украины со стороны США остаётся неизменной, Франция и ФРГ вряд ли будут открыто выражать своё мнение.
Ранее лидеры США, Великобритании, Франции и Германии в телефонном разговоре заявили о непоколебимой поддержке Украины.