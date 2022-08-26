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В ООН высказались о возможных сроках визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался о возможных сроках визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
В ООН высказались о возможных сроках визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Мы видели много сообщений. Но все новости, подтверждающие поездку МАГАТЭ или объявляющие о ней, будут из Вены — от МАГАТЭ. Мы оказываем поддержку в вопросе логистики. Но это им подтверждать или объявлять, когда состоится визит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона ожидает визита специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время.

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