Westmeath Independent: украинского подростка избили в ирландском Маллингаре
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«14-летний подросток получил перелом челюсти во время нападения на Харбор-стрит в Маллингаре, его пришлось оперировать в Дублине, в то время как 15-летняя девочка, которая была с ним, хотя и не пострадала, осталась напуганной», — говорится в статье.
Как уточняется, семья мальчика утверждает, что среди нападавших были ирландцы, а также «латвийцы или литовцы».
В материале также отмечается, что «мальчик покинул Украину в апреле».
Ранее сообщалось, что Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей.