Westmeath Independent: украинского подростка избили в ирландском Маллингаре

Украинский подросток пострадал в конфликте с местными жителями в ирландском городе Маллингар в графстве Уэстмит, пишет Westmeath Independent. В материале издания отмечается, что мальчик получил перелом челюсти, а нападавшие кричали «Украинцы, отправляйтесь домой!». Местная полиция начала расследование инцидента.

«14-летний подросток получил перелом челюсти во время нападения на Харбор-стрит в Маллингаре, его пришлось оперировать в Дублине, в то время как 15-летняя девочка, которая была с ним, хотя и не пострадала, осталась напуганной», — говорится в статье.

Как уточняется, семья мальчика утверждает, что среди нападавших были ирландцы, а также «латвийцы или литовцы».

В материале также отмечается, что «мальчик покинул Украину в апреле».

Ранее сообщалось, что Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей.