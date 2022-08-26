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Westmeath Independent: украинского подростка избили в ирландском Маллингаре

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Украинский подросток пострадал в конфликте с местными жителями в ирландском городе Маллингар в графстве Уэстмит, пишет Westmeath Independent. В материале издания отмечается, что мальчик получил перелом челюсти, а нападавшие кричали «Украинцы, отправляйтесь домой!». Местная полиция начала расследование инцидента.
Westmeath Independent: украинского подростка избили в ирландском Маллингаре
  • Gettyimages.ru
  • © Yali Shi / EyeEm

«14-летний подросток получил перелом челюсти во время нападения на Харбор-стрит в Маллингаре, его пришлось оперировать в Дублине, в то время как 15-летняя девочка, которая была с ним, хотя и не пострадала, осталась напуганной», — говорится в статье.

Как уточняется, семья мальчика утверждает, что среди нападавших были ирландцы, а также «латвийцы или литовцы».

В материале также отмечается, что «мальчик покинул Украину в апреле».

Ранее сообщалось, что Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей.

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