В Словакии состоялась акция «Пробег Свободы», посвящённая 80-й годовщине формирования 1-го Чехословацкого армейского корпуса и 78-летию Словацкого национального восстания. На мероприятии присутствовали посол России Игорь Братчиков и оппозиционные латвийские политики.

Пробег стартовал в Братиславе у военно-мемориального комплекса, участники акции за три дня посетят 17 словацких населённых пунктов, связанных с историей освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков войсками Красной армии.

«Сегодня мы собрались на мемориале «Славин» — священном для каждого из нас месте. Здесь всё дышит памятью о страшной войне, колоссальном горе, которое она принесла в наши семьи, о безвозвратных потерях и жертвенном подвиге», — сказал российский посол, выступая на памятном мероприятии.

Он отметил, что «молодёжь имеет право знать исторические факты, понимать, за что люди отдавали свои жизни».

«Если мы не хотим повторения трагедий прошлого, то должны сохранить правду для грядущих поколений», — подчеркнул Братчиков.

Он также выразил благодарность за деятельность гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии» — «Брат за брата», которое организует мотопробеги по местам боевой славы словацких патриотов — участников СНВ и корпуса генерала Свободы, «не забывая почтить память воинов Красной армии».