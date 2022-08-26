Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

В МИД Норвегии заявили, что норвежская сторона присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России.

Об этом говорится на сайте норвежского ведомства.

«Норвегия вводит дополнительные санкции против России... Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включён в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — отмечается в заявлении.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада Россия готова ужесточать ответные меры.