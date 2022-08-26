Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России
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Об этом говорится на сайте норвежского ведомства.
«Норвегия вводит дополнительные санкции против России... Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включён в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — отмечается в заявлении.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае эскалации санкционного давления со стороны Запада Россия готова ужесточать ответные меры.