Moderna подаёт в суд на Pfizer/BioNTech из-за технологии производства вакцины от COVID-19

Американская компания Moderna объявила, что подаёт иски в суд против компаний Pfizer и BioNTech. Она обвиняет их в нарушении её патентных прав при производстве вакцины от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech Comirnaty (название препарата. — RT) нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК [компании] Moderna», — указано в заявлении.

Иски будут поданы в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд германского города Дюссельдорф.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о превосходстве «Спутника V» над западными вакцинами против «омикрона».