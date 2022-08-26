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Moderna подаёт в суд на Pfizer/BioNTech из-за технологии производства вакцины от COVID-19

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Американская компания Moderna объявила, что подаёт иски в суд против компаний Pfizer и BioNTech. Она обвиняет их в нарушении её патентных прав при производстве вакцины от коронавируса.
Moderna подаёт в суд на Pfizer/BioNTech из-за технологии производства вакцины от COVID-19
  • AP
  • © Rogelio V. Solis

Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech Comirnaty (название препарата. — RT) нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК [компании] Moderna», — указано в заявлении.

Иски будут поданы в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд германского города Дюссельдорф.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о превосходстве «Спутника V» над западными вакцинами против «омикрона».

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