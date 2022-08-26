Moderna подаёт в суд на Pfizer/BioNTech из-за технологии производства вакцины от COVID-19
- AP
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Об этом сообщается на сайте корпорации.
«Moderna считает, что вакцина Pfizer и BioNTech Comirnaty (название препарата. — RT) нарушает патенты Moderna, поданные с 2010 по 2016 год и покрывающие основополагающую технологию мРНК [компании] Moderna», — указано в заявлении.
Иски будут поданы в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд германского города Дюссельдорф.
Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о превосходстве «Спутника V» над западными вакцинами против «омикрона».