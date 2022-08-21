Гинцбург заявил о превосходстве «Спутника V» над западными вакцинами против «омикрона»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции в 3—3,5 раза эффективнее западных, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вируснейтрализация вакцин Pfizer и Moderna при штамме «омикрон» падает в 30—35 раз, у «Спутника V» — только в десять раз. Ровно в 3—3,5 раза качество вакцин отличается», — цитирует его ТАСС.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее рассказал, почему новый подтип штамма «омикрон» называется «кентавр».

Он также добавил, что большинство людей сейчас переносят коронавирус в лёгкой форме.

20 августа в России впервые с марта выявили более 40 тыс. случаев COVID-19.