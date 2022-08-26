Макрон: во Франции предстоящей зимой с газом будет всё хорошо

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о подготовке страны к зиме и заверил, что у жителей страны не будет проблем с газом.

Отвечая на вопросы журналистов в Алжире, французский президент рассказал о диверсификации поставок газа в страну и открытии нового газового терминала в Гавре. По его словам, Франция обеспечила себя запасами газа.

«Наши стратегические газовые хранилища заполнены уже более чем на 90%. Поэтому у французов с газом всё будет хорошо этой зимой», — цитирует Макрона РИА Новости.

Франция довела запасы газа, предназначенные для предстоящей зимы, до 90,06%, сообщила газета Lе Figaro со ссылкой на европейскую платформу Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что у Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой.