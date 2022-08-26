военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Макрон: во Франции предстоящей зимой с газом будет всё хорошо

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о подготовке страны к зиме и заверил, что у жителей страны не будет проблем с газом.
Макрон: во Франции предстоящей зимой с газом будет всё хорошо
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Отвечая на вопросы журналистов в Алжире, французский президент рассказал о диверсификации поставок газа в страну и открытии нового газового терминала в Гавре. По его словам, Франция обеспечила себя запасами газа.

«Наши стратегические газовые хранилища заполнены уже более чем на 90%. Поэтому у французов с газом всё будет хорошо этой зимой», — цитирует Макрона РИА Новости.

Франция довела запасы газа, предназначенные для предстоящей зимы, до 90,06%, сообщила газета Lе Figaro со ссылкой на европейскую платформу Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что у Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить