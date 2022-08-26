Гендиректор Bayraktar: поставка боевых беспилотников России невозможна

Генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар заявил, что компания не считает возможным поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты России.

В интервью Русской службе BBC он отметил, что решение не изменится вне зависимости от предложенной стоимости БПЛА.

Он утверждает, что с Украиной у компании «дружба и сотрудничество длятся уже много лет».

«Поэтому, сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», — заявил Байрактар.

Он отметил, что системы Bayraktar используются на Украине с 2018 года и компания прикладывает много усилий для совместного сотрудничества.

Турция и Украина заключили соглашение о строительстве на Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.

16 марта сообщалось, что Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту BBC News по требованию Генпрокуратуры.