Гендиректор Bayraktar: поставка боевых беспилотников России невозможна
- AFP
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В интервью Русской службе BBC он отметил, что решение не изменится вне зависимости от предложенной стоимости БПЛА.
Он утверждает, что с Украиной у компании «дружба и сотрудничество длятся уже много лет».
«Поэтому, сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», — заявил Байрактар.
Он отметил, что системы Bayraktar используются на Украине с 2018 года и компания прикладывает много усилий для совместного сотрудничества.
Турция и Украина заключили соглашение о строительстве на Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.
16 марта сообщалось, что Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту BBC News по требованию Генпрокуратуры.