Военный комитет НАТО в сентябре впервые соберётся с участием Швеции и Финляндии
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Об этом информирует пресс-служба НАТО.
Планируется обсудить военно-стратегические разработки Североатлантического альянса.
«Впервые в качестве приглашённых на конференцию приедут начальники штабов обороны Финляндии и Швеции», — заявили в пресс-службе блока.
9 августа американский президент Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договорённостей о приёме в НАТО Финляндии и Швеции.