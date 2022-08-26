военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Военный комитет НАТО в сентябре впервые соберётся с участием Швеции и Финляндии

Короткая ссылка
Военный комитет НАТО впервые соберётся с участием Швеции и Финляндии. Мероприятие пройдёт 16—18 сентября в эстонской столице Таллине.
Военный комитет НАТО в сентябре впервые соберётся с участием Швеции и Финляндии
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом информирует пресс-служба НАТО.

Планируется обсудить военно-стратегические разработки Североатлантического альянса.

«Впервые в качестве приглашённых на конференцию приедут начальники штабов обороны Финляндии и Швеции», — заявили в пресс-службе блока.

9 августа американский президент Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договорённостей о приёме в НАТО Финляндии и Швеции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить