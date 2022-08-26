Военный комитет НАТО в сентябре впервые соберётся с участием Швеции и Финляндии

Военный комитет НАТО впервые соберётся с участием Швеции и Финляндии. Мероприятие пройдёт 16—18 сентября в эстонской столице Таллине.

Об этом информирует пресс-служба НАТО.

Планируется обсудить военно-стратегические разработки Североатлантического альянса.

«Впервые в качестве приглашённых на конференцию приедут начальники штабов обороны Финляндии и Швеции», — заявили в пресс-службе блока.

9 августа американский президент Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договорённостей о приёме в НАТО Финляндии и Швеции.