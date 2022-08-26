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Байден объяснил недавние удары США в Сирии интересами нацбезопасности

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Американский президент Джо Байден объяснил недавние удары ВС США в Сирии интересами национальной безопасности страны.

«По моему указанию 23 августа ВС США нанесли высокоточные удары по объекту на востоке Сирии. Этот объект использовался вооружёнными группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции», — говорится в письме руководству Конгресса, распространённом в четверг пресс-службой Белого дома.

По словам Байдена, он принял решение нанести удары руководствуясь интересами национальной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что американская база в сирийской провинции Дейр эз-Зор у границы с Ираком подверглась ракетному обстрелу.

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