Байден объяснил недавние удары США в Сирии интересами нацбезопасности

Американский президент Джо Байден объяснил недавние удары ВС США в Сирии интересами национальной безопасности страны.

«По моему указанию 23 августа ВС США нанесли высокоточные удары по объекту на востоке Сирии. Этот объект использовался вооружёнными группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции», — говорится в письме руководству Конгресса, распространённом в четверг пресс-службой Белого дома.

По словам Байдена, он принял решение нанести удары руководствуясь интересами национальной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что американская база в сирийской провинции Дейр эз-Зор у границы с Ираком подверглась ракетному обстрелу.