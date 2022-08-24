РИА Новости: база США в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась ракетному обстрелу

Американская база в сирийской провинции Дейр эз-Зор у границы с Ираком подверглась ракетному обстрелу, сообщил РИА Новости источник в иракских силах безопасности.

«Военная база США в Дейр эз-Зоре на границе с Ираком подверглась сегодня ракетному обстрелу, несколько ракет упали в окрестностях базы, не причинив ущерба», — сказали агентству.

24 августа стало известно, что Вооружённые силы США нанесли удары по целям в сирийском Дейр эз-Зоре по указанию американского лидера Джо Байдена.

По данным американского командования, целями ударов являлись инфраструктурные объекты, используемые группами, связанными с Корпусом стражей Исламской революции.