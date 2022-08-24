Военные США нанесли удар по целям в сирийском Дейр-эз-Зоре

Вооружённые силы США нанесли удары по целям в сирийском Дейр-эз-Зоре по указанию американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования американских ВС (CENTCOM).

«По указанию президента Байдена ВС США произвели точечные авиаудары в Дейр-эз-Зоре... Целями ударов США являлись инфраструктурные объекты, используемые группами, связанными с Корпусом стражей Исламской революции», — говорится в заявлении. Отмечается, что удары нанесены с целью защитить американских военных от нападений, подобных тем, что произошли 15 августа. В июле сирийское агентство SANA сообщало, что американская военная база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.