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Боевики ранили сирийских военных при попытке прорыва на территорию правительственных сил

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Три сирийских военнослужащих получили тяжёлые ранения, пресекая попытку прорыва террористов на территорию правительственных сил из района Эт-Танф, находящегося под контролем возглавляемой США коалиции.
Боевики ранили сирийских военных при попытке прорыва на территорию правительственных сил
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«25 августа 2022 года в 00:10 в районе Эль-Алейяния боевики... на двух пикапах с крупнокалиберными пулемётами предприняли попытку прорыва из района Эт-Танф, находящегося под контролем возглавляемой США международной коалиции, на территорию, подконтрольную сирийскому правительству... Тяжёлые ранения получили трое сирийских военнослужащих», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что вместе с тем в результате боестолкновения членов группировки с сирийскими правительственными силами уничтожены трое боевиков. 

Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры и ПВО Сирии. В результате произошедшего трое сирийских военных погибли, ещё трое пострадали.

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