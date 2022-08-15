ЦПВС: израильская авиация нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры и ПВО Сирии

Израильская авиация нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры и ПВО Сирии. В результате произошедшего трое сирийских военных погибли, ещё трое пострадали.

Об этом проинформировал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР) Олег Егоров.

По его словам, в ночь на 15 августа четыре тактических истребителя израильских ВВС без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми крылатыми ракетами по объектам инфраструктуры и противовоздушной обороны Вооружённых сил САР в провинциях Тартус и Дамаск.

Сирийские расчёты ПВО в ходе противовоздушного боя уничтожили две крылатые ракеты. В результате атаки погибли трое сирийских военных, ещё трое пострадали.

Ранее Минобороны Сирии заявило, что израильские ВВС атаковали с двух направлений: по предместьям Дамаска удар был нанесён со стороны ливанской столицы Бейрута, провинция Тартус была атакована со стороны Средиземного моря.