Flightradar зафиксировал полёт самолёта-разведчика НАТО в районе Чёрного моря
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar.
Как уточняется, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста, после чего последовал в обратном направлении и достиг территории Румынии.
Через несколько часов самолёт осуществил ещё один вылет в сторону Керченского пролива.
15 августа Минобороны России сообщило, что британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос.