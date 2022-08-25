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Flightradar зафиксировал полёт самолёта-разведчика НАТО в районе Чёрного моря

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Сервис отслеживания полётов Flightradar зафиксировал полёт британского самолёта-разведчика Boeing RC-135W над акваторией Чёрного моря. По данным портала, борт также провёл полёт в сторону Керченского пролива, где находится Крымский мост.
Flightradar зафиксировал полёт самолёта-разведчика НАТО в районе Чёрного моря
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar.

Как уточняется, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста, после чего последовал в обратном направлении и достиг территории Румынии.

Через несколько часов самолёт осуществил ещё один вылет в сторону Керченского пролива.

15 августа Минобороны России сообщило, что британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос.

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