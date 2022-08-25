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Историк Вертхайм: США не стоит «перенапрягаться» в вопросах безопасности во всём мире

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Соединённым Штатам следует прекратить чрезмерные военные обязательства перед другими странами, Вашингтону следует свернуть свои планы по поддержанию безопасности на Ближнем Востоке и в Европе, считает американский политолог, историк Стивен Вертхайм.
Историк Вертхайм: США не стоит «перенапрягаться» в вопросах безопасности во всём мире
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он выразил в беседе с журналом Foreign Policy, который опубликовал материал под заголовком «Америка перенапрягается?». 

«Прежде всего, нужно положить конец чрезмерной приверженности Америки в других частях мира в военном смысле», — сказал он.

По его мнению, США следует позволить Европе занять лидирующую роль в вопросе европейской обороны.

Вместе с этим Вертхайм обеспокоен тем, что США втянулись в конфликт на Украине.

Он выразил опасение, что эскалация в конечном итоге может привести к плохим результатам на Украине в долгосрочной перспективе.

Американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский назвал действия США по поддержке Киева и выстраиванию коалиции западных стран немыслимой игрой.

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