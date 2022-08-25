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Главы Минобороны ЕС обсудят помощь Украине и инвестиции в военной сфере

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Министры обороны ЕС 30 августа обсудят в Праге помощь Украине и способы исправления ситуации в европейской оборонной промышленности, следует из заявления представительства Чехии.
Главы Минобороны ЕС обсудят помощь Украине и инвестиции в военной сфере
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, встреча пройдёт при участии представителей ООН, НАТО и Европейского парламента.

«Министры также обсудят последствия деятельности России в Африке с акцентом на присутствие ЕС в регионе», — говорится в заявлении чешской стороны.

Анализ оборонных инвестиций ЕС будет производиться на основе документа, представленного в середине мая.

Обсуждение ситуации на Украине предполагается проводить с участием украинского министра обороны Алексея Резникова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернёт на Украине совещательно-тренировочную миссию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала миссию ЕС по подготовке ВСУ базой для натаскивания нацистских боевиков.

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