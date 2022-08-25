Главы Минобороны ЕС обсудят помощь Украине и инвестиции в военной сфере
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Как сообщает РИА Новости, встреча пройдёт при участии представителей ООН, НАТО и Европейского парламента.
«Министры также обсудят последствия деятельности России в Африке с акцентом на присутствие ЕС в регионе», — говорится в заявлении чешской стороны.
Анализ оборонных инвестиций ЕС будет производиться на основе документа, представленного в середине мая.
Обсуждение ситуации на Украине предполагается проводить с участием украинского министра обороны Алексея Резникова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернёт на Украине совещательно-тренировочную миссию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала миссию ЕС по подготовке ВСУ базой для натаскивания нацистских боевиков.