Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса
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По словам Макрона, их вызвал конфликт на Украине. Ле Пен, в свою очередь, отметила, что проблемы начались не этим летом.
«Он не датируется войной на Украине. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жёсткой экономии», — написала она в Twitter.
Ле Пен заявила, что в настоящее время необходимо принять множество мер для защиты французов от последствий кризиса.
Ранее Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции сообщил о конце «периода изобилия» в стране.
Он подчеркнул, что речь идёт о продуктах и технологиях, которые «казались нам всегда доступными».