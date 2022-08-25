Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса

Лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что действующий президент страны Эммануэль Макрон солгал о причинах экономического кризиса.

По словам Макрона, их вызвал конфликт на Украине. Ле Пен, в свою очередь, отметила, что проблемы начались не этим летом.

«Он не датируется войной на Украине. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жёсткой экономии», — написала она в Twitter.

Ле Пен заявила, что в настоящее время необходимо принять множество мер для защиты французов от последствий кризиса.

Ранее Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции сообщил о конце «периода изобилия» в стране.

Он подчеркнул, что речь идёт о продуктах и технологиях, которые «казались нам всегда доступными».