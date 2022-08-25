Пентагон: некоторое оружие из нового пакета поступит на Украину только через 1—3 года
«Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов (на производство которых. — RT) уйдут месяцы. До их прибытия на Украину в ряде случаев пройдёт один, два или три года», — приводит ТАСС слова Каля на брифинге.
Он выразил уверенность, что у Вашингтона будет время обучить украинских военных пользоваться данными вооружениями.
По его словам, новый пакет рассчитан на долгосрочную перспективу.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.