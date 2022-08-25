Пентагон: некоторое оружие из нового пакета поступит на Украину только через 1—3 года

Некоторые разновидности вооружений из нового пакета военной помощи Киеву могут прибыть на Украину только через один — три года, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

«Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов (на производство которых. — RT) уйдут месяцы. До их прибытия на Украину в ряде случаев пройдёт один, два или три года», — приводит ТАСС слова Каля на брифинге.

Он выразил уверенность, что у Вашингтона будет время обучить украинских военных пользоваться данными вооружениями.

По его словам, новый пакет рассчитан на долгосрочную перспективу.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.