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Пентагон: некоторое оружие из нового пакета поступит на Украину только через 1—3 года

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Некоторые разновидности вооружений из нового пакета военной помощи Киеву могут прибыть на Украину только через один — три года, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

«Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов (на производство которых. — RT) уйдут месяцы. До их прибытия на Украину в ряде случаев пройдёт один, два или три года», — приводит ТАСС слова Каля на брифинге.

Он выразил уверенность, что у Вашингтона будет время обучить украинских военных пользоваться данными вооружениями.

По его словам, новый пакет рассчитан на долгосрочную перспективу.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.

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