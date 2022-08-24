В Госдепе прокомментировали возможность контакта Блинкена и Лаврова на ГА ООН

Госдепу США пока нечего сообщить о возможных контактах госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 20—26 сентября.

Об этом заявил замглавы пресс-службы ведомства Ведант Патель.

«Нам пока нечего анонсировать касательно встреч в рамках Генеральной Ассамблеи ООН или чего-либо на полях [сессии]», — цитирует его ТАСС.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Соединённые Штаты должны воздержаться от провокационных действий в связи с прибытием спецборта Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре.