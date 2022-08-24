В Госдепе прокомментировали возможность контакта Блинкена и Лаврова на ГА ООН
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Об этом заявил замглавы пресс-службы ведомства Ведант Патель.
«Нам пока нечего анонсировать касательно встреч в рамках Генеральной Ассамблеи ООН или чего-либо на полях [сессии]», — цитирует его ТАСС.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Соединённые Штаты должны воздержаться от провокационных действий в связи с прибытием спецборта Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре.