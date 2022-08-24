Финский журналист Хейсканен прокомментировал скандал с премьер-министром Финляндии

Финский журналист Кости Хейсканен прокомментировал скандал с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

«Выступая перед прессой на ежегодном саммите, представитель дипмиссии Финляндии за рубежом Санна Марин вынуждена была объяснить, откуда взялась фотография, которая разошлась в социальных сетях, где её друзья уже теперь не в каких-то квартирах, а в её резиденции в Кесаранте позируют на фоне государственных символов Финляндии, задирают майки до груди и поднимают табличку Финляндии, которую она использует в официальных видеоконференциях с зарубежными партнёрами», — напомнил Хейсканен в беседе с Пятым каналом.

По его словам, в соцсетях жители страны выражают недовольство премьер-министром, хотя находятся и те, кто уважает право Марин веселиться, несмотря на свой высокий пост.

Ранее Санна Марин, комментируя появление в сети видео с вечеринки с её участием, отметила, что «на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью», а сама она «лично не употребляла наркотики и ничего, кроме алкоголя».