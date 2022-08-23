военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джабхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе

Короткая ссылка
ВКС России уничтожили в Сирии лагерь террористов «Джабхат ан-Нусры»*, причастных к обстрелам провинции Идлиб. Ликвидированы узел связи, штаб боевиков и склад оружия. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джабхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе
  • РИА Новости

«ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джабхат ан-Нусры», причастных к обстрелам населённых пунктов в районах Хан-Шейхун и Серакаб провинции Идлиб. Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

8 августа стало известно, что сирийские военные предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из идлибской зоны деэскалации в направлении Саан — Джубас.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить