ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джабхат ан-Нусры» в сирийском Идлибе

ВКС России уничтожили в Сирии лагерь террористов «Джабхат ан-Нусры»*, причастных к обстрелам провинции Идлиб. Ликвидированы узел связи, штаб боевиков и склад оружия. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

«ВКС России уничтожили лагерь террористов «Джабхат ан-Нусры», причастных к обстрелам населённых пунктов в районах Хан-Шейхун и Серакаб провинции Идлиб. Ликвидированы узел связи и штаб боевиков, а также склад артиллерийских боеприпасов», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

8 августа стало известно, что сирийские военные предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из идлибской зоны деэскалации в направлении Саан — Джубас.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.