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Президент Финляндии Ниинистё заявил, что сейчас не время для налаживания отношений с Россией

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что сейчас не время для налаживания отношений с Россией.
Президент Финляндии Ниинистё заявил, что сейчас не время для налаживания отношений с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе координационной встречи с главами финских дипмиссий в Хельсинки.

Ниинистё заявил, что в текущих условиях от прежних отношений Хельсинки и Москвы «мало что осталось». 

По его словам, доверие между странами утрачено «и нет никаких признаков нового начала».

«Сейчас не время для налаживания связей», — цитирует ТАСС финского президента.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует пересмотра подходов к обороне страны.

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