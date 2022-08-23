Президент Финляндии Ниинистё заявил, что сейчас не время для налаживания отношений с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что сейчас не время для налаживания отношений с Россией.

Об этом он сказал в ходе координационной встречи с главами финских дипмиссий в Хельсинки.

Ниинистё заявил, что в текущих условиях от прежних отношений Хельсинки и Москвы «мало что осталось».

По его словам, доверие между странами утрачено «и нет никаких признаков нового начала».

«Сейчас не время для налаживания связей», — цитирует ТАСС финского президента.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует пересмотра подходов к обороне страны.