Президент Финляндии Ниинистё заявил, что сейчас не время для налаживания отношений с Россией
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Об этом он сказал в ходе координационной встречи с главами финских дипмиссий в Хельсинки.
Ниинистё заявил, что в текущих условиях от прежних отношений Хельсинки и Москвы «мало что осталось».
По его словам, доверие между странами утрачено «и нет никаких признаков нового начала».
«Сейчас не время для налаживания связей», — цитирует ТАСС финского президента.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует пересмотра подходов к обороне страны.