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Посол России в Японии Галузин призвал Токио прекратить «демонтаж связей» двух стран

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Посол России в Японии Михаил Галузин призвал Токио прекратить «демонтаж связей» двух стран.
Посол России в Японии Галузин призвал Токио прекратить «демонтаж связей» двух стран
  • Gettyimages.ru

«Руководство Японии решило продолжить санкционное давление на Россию. Шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный», — говорится в заявлении дипломата, размещённом в Twitter посольства.

Галузин подчеркнул, что подобный курс ещё более отдаляет «перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло».

«Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии», — сказал посол.

Ранее в правительстве Японии заявили, что планируют сохранять санкционное давление, оказываемое на Россию на фоне проведения спецоперации на Украине.

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