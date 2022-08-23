Посол России в Японии Галузин призвал Токио прекратить «демонтаж связей» двух стран
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«Руководство Японии решило продолжить санкционное давление на Россию. Шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный», — говорится в заявлении дипломата, размещённом в Twitter посольства.
Галузин подчеркнул, что подобный курс ещё более отдаляет «перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло».
«Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии», — сказал посол.
Ранее в правительстве Японии заявили, что планируют сохранять санкционное давление, оказываемое на Россию на фоне проведения спецоперации на Украине.