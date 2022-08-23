Госпитализированный с оспой обезьян турист скончался на Кубе

Турист из Италии, госпитализированный на Кубе с оспой обезьян, скончался от множественного поражения органов после трёх суток в больнице, заявили в Минздраве острова.

«У этого больного быстро прогрессировала тяжёлая форма, он находился в критическом нестабильном состоянии с 18 августа и умер во второй половине дня 21», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По словам медиков, причинами смерти стал сепсис, спровоцированный бронхопневмонией от неустановленного микроба, и множественное поражение органов.

Ранее на территории Кубы зарегистрировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян.

Инфицированным оказался турист из Италии, прибывший в страну 15 августа.