Госпитализированный с оспой обезьян турист скончался на Кубе
«У этого больного быстро прогрессировала тяжёлая форма, он находился в критическом нестабильном состоянии с 18 августа и умер во второй половине дня 21», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
По словам медиков, причинами смерти стал сепсис, спровоцированный бронхопневмонией от неустановленного микроба, и множественное поражение органов.
Ранее на территории Кубы зарегистрировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян.
Инфицированным оказался турист из Италии, прибывший в страну 15 августа.