Госдеп: США приветствуют решение Ирана отказаться от ряда не связанных с СВПД требований

США приветствуют решение Ирана отказаться от ряда требований, не связанных с переговорами по его ядерной программе, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Безусловно, мы воодушевлены тем фактом, что Иран принял решение отказаться от ряда требований, таких как снятие санкций с Корпуса стражей Исламской революции», — цитирует РИА Новости Прайса.

Он констатировал, что между сторонами остаётся ряд спорных вопросов.

По словам представителя Госдепа, США всё ещё изучают переданные Ираном предложения.

Ранее сообщалось, что Иран снял требование исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД).