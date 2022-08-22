Лавров: ситуация в Косове должна быть урегулирована с учётом интересов Белграда
- globallookpress.com
- © MFA Russia
«Что касается Косова, позиция России неизменна... Безусловно, оно должно в первую очередь соответствовать международному праву и обязательно получить одобрение СБ ООН. Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Глава МИД также рассказал о готовности России оказывать Сербии всестороннюю поддержку в достижении этого результата.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти оказались безрезультативными.