Лавров: ситуация в Косове должна быть урегулирована с учётом интересов Белграда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным заявил, что обострение в непризнанном Косове должно быть урегулировано с учётом интересов Белграда.

«Что касается Косова, позиция России неизменна... Безусловно, оно должно в первую очередь соответствовать международному праву и обязательно получить одобрение СБ ООН. Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД также рассказал о готовности России оказывать Сербии всестороннюю поддержку в достижении этого результата.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти оказались безрезультативными.