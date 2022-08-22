военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лавров: ситуация в Косове должна быть урегулирована с учётом интересов Белграда

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МВД Сербии Александром Вулиным заявил, что обострение в непризнанном Косове должно быть урегулировано с учётом интересов Белграда.
Лавров: ситуация в Косове должна быть урегулирована с учётом интересов Белграда
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Что касается Косова, позиция России неизменна... Безусловно, оно должно в первую очередь соответствовать международному праву и обязательно получить одобрение СБ ООН. Мы примем только такую развязку, которая будет устраивать сербов», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД также рассказал о готовности России оказывать Сербии всестороннюю поддержку в достижении этого результата.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти оказались безрезультативными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить