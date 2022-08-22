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Замминистра обороны России провёл переговоры с главой МВД Сербии

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Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провёл переговоры с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным.
Замминистра обороны России провёл переговоры с главой МВД Сербии
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны России.

«Стороны подробно обсудили вопросы российско-сербского военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам. Основными темами переговоров закономерно стали специальная военная операция на Украине и эскалация ситуации на севере Косово», — говорится в заявлении.

Также в завершение встречи Фомин вручил Вулину ведомственную медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества» в знак вклада Вулина в развитие двустороннего оборонного сотрудничества.

Как указывает агентство, глава МВД Сербии находится в Москве с рабочим визитом.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что только модернизированная сербская армия сдерживает представителей непризнанного Косова от силовых действий.

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