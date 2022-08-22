Уоррент-офицер Карни призвал британских военных подготовиться на случай войны с Россией

Британский уоррент-офицер Пол Карни заявил, что военным королевства необходимо предупредить своих родственников о том, что их могут направить на войну с Россией.

Его заявление опубликовано в журнале британской армии Soldier.

Он призвал всех военных удостовериться, что они физически и психологически подходят к возможным операциям.

«Я прошу, чтобы вы (военные. — RT) обсудили с ними (с родными. — RT) возможное развёртывание прямо сейчас», — сказал Карни.

Также он рекомендовал британским военным найти телефонные номера отделов социального обеспечения и священников.

Ранее начальник штаба обороны ВС Соединённого Королевства адмирал Тони Радакин заявил, что британские военные сохраняют возможности для контактов с российскими коллегами.