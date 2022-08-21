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Канцлер Германии Шольц заявил гражданам, что принимает душ каждый день

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Граждане Германии на фоне рекомендаций по экономии поинтересовались у канцлера страны Олафа Шольца, как часто он принимает душ. Как заявил сам политик, он делает это ежедневно.
Канцлер Германии Шольц заявил гражданам, что принимает душ каждый день
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Emmanuele Contini

Об этом сообщает РИА Новости.

«Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?» — спросила одна из присутствующих.

Шольц ответил: «Каждый день».

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel рассказал, что на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа.

В апреле газета Bild посоветовала немцам мыться по-кошачьи, отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.

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