Канцлер Германии Шольц заявил гражданам, что принимает душ каждый день
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?» — спросила одна из присутствующих.
Шольц ответил: «Каждый день».
Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel рассказал, что на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа.
В апреле газета Bild посоветовала немцам мыться по-кошачьи, отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.