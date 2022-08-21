Канцлер Германии Шольц заявил гражданам, что принимает душ каждый день

Граждане Германии на фоне рекомендаций по экономии поинтересовались у канцлера страны Олафа Шольца, как часто он принимает душ. Как заявил сам политик, он делает это ежедневно.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?» — спросила одна из присутствующих.

Шольц ответил: «Каждый день».

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel рассказал, что на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа.

В апреле газета Bild посоветовала немцам мыться по-кошачьи, отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.