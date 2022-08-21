Глава МИД ФРГ поддержала поставку Берлином оружия Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала поставку Украине оружия со стороны ФРГ.

«Если в данный момент прекращение войны не может быть достигнуто путём переговоров, тогда у нас есть выбор: либо ничего не делать, либо мы говорим, что оказываем военную поддержку, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение России», — приводит ТАСС слова Бербок в рамках дня открытых дверей в МИД ФРГ.

По её словам, в нынешней ситуации второй путь является единственным, «каким бы ужасным он ни был».

Она добавила, что много оружия уже поставлено со складов бундесвера.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился, что Берлин «оставил Киев в одиночестве» в вопросе поставок тяжёлых вооружений. Он обвинил германское правительство в том, что оно не прислушивается к экспертам, которые призывают значительно сильнее вооружать украинскую армию.