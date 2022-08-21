Губернатор американского штата Индиана заявил о своём прибытии на Тайвань

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб сообщил, что прибыл на Тайвань.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Я ценю тёплый приём на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что на все провокации США относительно Тайваня Китай примет ответные меры.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что члены конгресса США продолжат совершать поездки на Тайвань.