Губернатор американского штата Индиана заявил о своём прибытии на Тайвань
- AP
- © Darron Cummings
Об этом он написал в своих соцсетях.
«Я ценю тёплый приём на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что на все провокации США относительно Тайваня Китай примет ответные меры.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что члены конгресса США продолжат совершать поездки на Тайвань.