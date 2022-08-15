Глава МИД КНР Ван И пообещал ответные меры на все провокации США по Тайваню

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что на все провокации США относительно Тайваня Китай примет ответные меры.

«Ван И, комментируя тайваньский вопрос и позицию Пекина, подчеркнул, что Китай должен давать необходимые и законные ответы на каждую вопиющую провокацию, предпринятую Соединёнными Штатами», — говорится на сайте МИД КНР.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий относительно использования Тайваня для контроля над Китаем.