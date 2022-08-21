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В Южной Калифорнии арестовали бездомного за попытку поджечь сотрудника магазина

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Полиция арестовала бездомного в Южной Калифорнии после того, как он попытался поджечь сотрудника продуктового магазина.

По данным телеканала FoxNews, мужчина пытался покинуть магазин, не заплатив за продукты. Когда сотрудник столкнулся с нарушителем, тот распылил на него жидкость для зажигалок и попытался поджечь, прежде чем покинуть супермаркет.

Бездомного задержали и обвинили в покушении на убийство и грабеже. В настоящее время он находится под стражей в центре заключения Роберта Пресли.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали участника группы, причастной к покушению на главу Управления исполнения наказаний региона.

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