AFP: останки экс-президента Анголы душ Сантуша репатриировали из Испании

Останки экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша репатриировали из Испании для захоронения на родине.

«Тело Жозе Эдуарду душ Сантуша, скончавшегося в Испании в прошлом месяце, доставлено в Луанду в субботу, что положило конец многонедельным спорам по поводу репатриации останков экс-президента», — сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Самолёт с гробом приземлился в столице Анголы, его встречали родственники и ещё несколько десятков человек.

Ранее суд в Барселоне разрешил передать бывшей жене экс-президента Анголы Жозе Эдуарда душ Сантуша его останки для захоронения на родине.

Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщается, что последние дни он провёл в искусственной коме после остановки сердца.