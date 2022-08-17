Суд в Испании разрешил репатриировать на родину останки экс-президента Анголы душ Сантуша

Суд в Барселоне разрешил передать бывшей жене экс-президента Анголы Жозе Эдуарда душ Сантуша его останки для захоронения на родине.

Как пишет El Mundo, дочь душ Сантуша намерена обжаловать данное решение.

Отмечается, что предварительный отчёт о вскрытии бывшего президента Анголы указывает на то, что его смерть была естественной, но суд согласился провести дополнительные тесты, чтобы исключить любые признаки совершения преступления.

Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщается, что последние дни он провёл в искусственной коме после остановки сердца.

Его дочь Чизе душ Сантуш обвиняла в убийстве экс-президента его бывшую супругу Ану Паулу и его личного врача.