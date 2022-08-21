Пушков прокомментировал заявление испугавшегося зимы мэра Лондона Хана

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания мэра Лондона Садика Хана о том, что жители страны не смогут себе позволить зимой ни отопления, ни еды из-за роста цен на энергоресурсы.

Пушков отметил, что зима является не фатальным явлением природы, а «сознательным выбором» правящих элит.

Он также напомнил об отказе предоставления Британией гарантий безопасности для России и принятии «неумных санкций», которые, как выяснилось, больше сказываются на Европе.

«Мэру Лондона надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привёл многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Мэр Лондона Садик Хан ранее в Twitter призвал правительство Великобритании ограничить рост цен на энергоресурсы, иначе жители страны не смогут себе позволить зимой ни отопления, ни еды.

Он также привёл статистику агентства Bloomberg, согласно которой средний счёт за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический максимум.