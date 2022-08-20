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Мэр Лондона заявил, что жители Великобритании могут остаться зимой без еды и отопления

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Мэр Лондона Садик Хан в Twitter призвал правительство Великобритании ограничить рост цен на энергоресурсы, иначе жители страны не смогут себе позволить зимой ни отопления, ни еды.
Мэр Лондона заявил, что жители Великобритании могут остаться зимой без еды и отопления
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего подобного мы ещё не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того ни другого. Это не должно случиться», — написал он.

Мэр Лондона также привёл статистику агентства Bloomberg, согласно которой средний счёт за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический максимум.

Ранее газета Volkskrant сообщила, что жители Нидерландов массово закупают к зиме дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители.

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