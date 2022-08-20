Мэр Лондона заявил, что жители Великобритании могут остаться зимой без еды и отопления
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ничего подобного мы ещё не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того ни другого. Это не должно случиться», — написал он.
Мэр Лондона также привёл статистику агентства Bloomberg, согласно которой средний счёт за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический максимум.
Ранее газета Volkskrant сообщила, что жители Нидерландов массово закупают к зиме дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители.