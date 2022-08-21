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МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова из-за его высказываний по теме Украины

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В МИД Австрии вызвали российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова за его высказывания по теме Украины.

В ведомстве заявили, что возмущены «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя».

«Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твёрдую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», — говорится в сообщении австрийского МИД в Twitter.

Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, где он поблагодарил США за пакет военной помощи, фразой «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!». — RT).

Позже он пояснил РИА Новости, что это было оценочное суждение в отношении политики украинских властей.

В июне экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о блокировке своего аккаунта в Twitter из-за поста об Украине.

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