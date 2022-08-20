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Полиция Швейцарии готовится к возможным беспорядкам зимой из-за перебоев с электричеством

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Полиция Швейцарии готовится к чрезвычайным сценариям в случае перебоев с электричеством или полного его отключения предстоящей зимой.
Полиция Швейцарии готовится к возможным беспорядкам зимой из-за перебоев с электричеством
  • Gettyimages.ru

Председатель Конференции глав кантональных служб юстиции и полиции Швейцарии, генеральный директор полиции Фреди Фесслер в интервью газете Blick предположил, что в условиях блэкаута не исключены бунты и грабежи. 

«Представьте себе: больше нельзя получить деньги в банкомате, расплатиться карточкой в магазине, заполнить бак автомобиля на заправке. Теплоснабжение не работает, вам холодно, на улицах темно. Вполне возможно, что население взбунтуется или будут иметь место грабежи», — предположил директор полиции.

Полиция Швейцарии предусмотрела вероятные меры на такой случай, в стране проводились учения.

Так, при перебоях с электричеством может быть усилено присутствие полицейских патрулей на улицах.

Ранее мэр Лондона Садик Хан в Twitter призвал правительство Великобритании ограничить рост цен на энергоресурсы, иначе жители страны не смогут себе позволить зимой ни отопления, ни еды.

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