Полиция Швейцарии готовится к возможным беспорядкам зимой из-за перебоев с электричеством
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Председатель Конференции глав кантональных служб юстиции и полиции Швейцарии, генеральный директор полиции Фреди Фесслер в интервью газете Blick предположил, что в условиях блэкаута не исключены бунты и грабежи.
«Представьте себе: больше нельзя получить деньги в банкомате, расплатиться карточкой в магазине, заполнить бак автомобиля на заправке. Теплоснабжение не работает, вам холодно, на улицах темно. Вполне возможно, что население взбунтуется или будут иметь место грабежи», — предположил директор полиции.
Полиция Швейцарии предусмотрела вероятные меры на такой случай, в стране проводились учения.
Так, при перебоях с электричеством может быть усилено присутствие полицейских патрулей на улицах.
Ранее мэр Лондона Садик Хан в Twitter призвал правительство Великобритании ограничить рост цен на энергоресурсы, иначе жители страны не смогут себе позволить зимой ни отопления, ни еды.