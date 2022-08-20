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Захарова заявила о готовности России ответить на высылку российского дипломата из Румынии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности государства ответить на высылку российского дипломата из Румынии.
Захарова заявила о готовности России ответить на высылку российского дипломата из Румынии
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Речь идёт о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО... Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно», — отметила она.

Захарова также добавила, что самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста в данной ситуации не видно.

Ранее сообщалось, что Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата.

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