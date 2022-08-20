Португалия выступила против запрета на въезд россиян в ЕС
«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ», — говорится в сообщении МИД, которое приводит газета Eco.
Отмечается, что Португалия примет участие в обсуждении данного вопроса на европейском уровне.
Ранее сообщалось, что на неформальной встрече в Праге 31 августа главы МИД стран ЕС обсудят возможность изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам.