Португалия выступила против запрета на въезд россиян в ЕС

Португалия выступает против запрета на въезд российских туристов в Европейский союз, заявили в МИД страны.

«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ», — говорится в сообщении МИД, которое приводит газета Eco.

Отмечается, что Португалия примет участие в обсуждении данного вопроса на европейском уровне.

Ранее сообщалось, что на неформальной встрече в Праге 31 августа главы МИД стран ЕС обсудят возможность изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам.