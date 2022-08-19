Столтенберг посетит Канаду в конце августа
- Gettyimages.ru
- © Omar Havana
«Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Канаду с 24 по 26 августа», — говорится в заявлении.
Уточняется, что глава альянса посетит города Эдмонтон, Колд-Лэйк и Кэмбридж-Бэй, где дислоцируются военные базы.
Предстоящие переговоры Столтенберга и Трюдо будут посвящены обсуждению вопросов евроатлантической безопасности и ситуации на Украине.
Ранее CBC со ссылкой на законодателя из Либеральной партии страны Джуди Сгро сообщала о планах группы членов парламента Канады посетить остров Тайвань в октябре.