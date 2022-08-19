Столтенберг посетит Канаду в конце августа

Пресс-служба канадского премьер-министра анонсировала визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Канаду, запланированный на период с 24 по 26 августа.

«Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Канаду с 24 по 26 августа», — говорится в заявлении.

Уточняется, что глава альянса посетит города Эдмонтон, Колд-Лэйк и Кэмбридж-Бэй, где дислоцируются военные базы.

Предстоящие переговоры Столтенберга и Трюдо будут посвящены обсуждению вопросов евроатлантической безопасности и ситуации на Украине.

Ранее CBC со ссылкой на законодателя из Либеральной партии страны Джуди Сгро сообщала о планах группы членов парламента Канады посетить остров Тайвань в октябре.