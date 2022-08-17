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Группа законодателей Канады планирует в октябре посетить Тайвань

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Группа членов парламента Канады планирует в октябре посетить остров Тайвань.
Группа законодателей Канады планирует в октябре посетить Тайвань
  • РИА Новости

Об этом сообщает CBC со ссылкой на законодателя из Либеральной партии страны Джуди Сгро.

«Комитет по вопросам торговли очень хочет посетить Тайвань и посмотреть, какие там существуют возможности для углубления торговых отношений между двумя нашими странами», — сказала она.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

Президент России Владимир Путин назвал её поездку авантюрой, отметив, что таким образом США предприняли сознательную попытку эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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