Группа законодателей Канады планирует в октябре посетить Тайвань

Группа членов парламента Канады планирует в октябре посетить остров Тайвань.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на законодателя из Либеральной партии страны Джуди Сгро.

«Комитет по вопросам торговли очень хочет посетить Тайвань и посмотреть, какие там существуют возможности для углубления торговых отношений между двумя нашими странами», — сказала она.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

Президент России Владимир Путин назвал её поездку авантюрой, отметив, что таким образом США предприняли сознательную попытку эскалации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.