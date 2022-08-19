военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Контрразведка ФРГ считает, что Россия использует «гибридные инструменты» против Германии

Короткая ссылка
Глава германского Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) Томас Хальденванг считает, что Россия якобы использует кибератаки и дезинформацию для «раскола германского общества».
Контрразведка ФРГ считает, что Россия использует «гибридные инструменты» против Германии
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, перевод статьи предоставило ИноСМИ.

«Проблема усугубляется ещё и тем, что Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных инструментов, призванных расколоть германское общество», — сказал Хальденванг в Кёльне.

По сообщениям издания, спецслужбы ФРГ опасаются распространения «российских фейков» о дефиците газа в Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить