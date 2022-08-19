Контрразведка ФРГ считает, что Россия использует «гибридные инструменты» против Германии
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Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, перевод статьи предоставило ИноСМИ.
«Проблема усугубляется ещё и тем, что Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных инструментов, призванных расколоть германское общество», — сказал Хальденванг в Кёльне.
По сообщениям издания, спецслужбы ФРГ опасаются распространения «российских фейков» о дефиците газа в Германии.