Контрразведка ФРГ считает, что Россия использует «гибридные инструменты» против Германии

Глава германского Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) Томас Хальденванг считает, что Россия якобы использует кибератаки и дезинформацию для «раскола германского общества».

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, перевод статьи предоставило ИноСМИ.

«Проблема усугубляется ещё и тем, что Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных инструментов, призванных расколоть германское общество», — сказал Хальденванг в Кёльне.

По сообщениям издания, спецслужбы ФРГ опасаются распространения «российских фейков» о дефиците газа в Германии.