США вывели из-под антироссийских санкций выплаты пенсий не находящимся в России физлицам
- AP
- © Patrick Semansky
«Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, и которые были запрещены», — говорится в документе.
Как ранее заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, итогом санкционной политики США против России стала дополнительная дестабилизация мировой экономики.
Вместе с этим Госдеп США сообщил, что обсуждает с конгрессом и украинской стороной дальнейшее усиление антироссийских санкций.