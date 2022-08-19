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США вывели из-под антироссийских санкций выплаты пенсий не находящимся в России физлицам

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Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций операции, связанные с пенсионными выплатами. Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства.
США вывели из-под антироссийских санкций выплаты пенсий не находящимся в России физлицам
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, и которые были запрещены», — говорится в документе.

Как ранее заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, итогом санкционной политики США против России стала дополнительная дестабилизация мировой экономики.

Вместе с этим Госдеп США сообщил, что обсуждает с конгрессом и украинской стороной дальнейшее усиление антироссийских санкций.

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